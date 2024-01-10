В Москве прогнозируют сильный снег, метель и гололед

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сильный снег, метель и гололед с вечера 10 января до вечера 11 января ожидаются в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 10 января до 21:00 11 января в городе Москве ожидаются снег, местами сильный, местами метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Усиление южного ветра порывами до 18 м/с", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве призвали водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Кроме того, парковать машины лучше вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.