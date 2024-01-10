Более 850 большегрузов скопилось в очереди на выезд из России в сторону Грузии

Дорога закрыта для движения большегрузов из-за погодных условий

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 января. /ТАСС/. Более 850 большегрузов скопилось на Военно-Грузинской дороге в очереди на выезд из России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

"На стоянке находится 550 единиц большегрузного транспорта, на дороге - 300 единиц, легкового транспорта в очереди нет", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди в настоящее время находится более 400 грузовых автомобилей.

Дорога закрыта для движения большегрузов из-за погодных условий.

Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии. В зимнее время дорога часто закрывается из-за непогоды.