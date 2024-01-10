Младший сын Делона подал в суд на сестру за "злоупотребление слабостью" отца

Ален-Фабьен заявил, что сестра искажала его слова во время своего выступления в эфире телеканала TF1

ПАРИЖ, 10 января. /ТАСС/. Младший сын французского актера Алена Делона Ален-Фабьен подал в суд на сестру Анушку, обвинив ее в злоупотреблении слабостью отца и введении его в заблуждение. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на прокуратуру.

По его данным, жалобу подали еще 22 декабря. Сам Ален-Фабьен во вторник заявил в эфире телеканала, что сестра искажала его слова во время своего выступления в эфире телеканала TF1. Также он обвинил ее в том, что она, пользуясь плохим самочувствием отца, якобы пыталась ввести его в заблуждение.

При этом в воскресенье младший сын актера опубликовал на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), аудиозапись, как он утверждает, разговора сестры с 88-летним Аленом Делоном. На этой записи женщина говорит собеседнику о том, что его "держат за дурака" и что он якобы может "попасть в ловушку". Согласно пояснению, разговор был записан, когда сестра приехала к ним на ужин. Ален-Фабьен утверждает, что отец "очень слаб", "очень взволнован", "с трудом разговаривает", "не всегда последователен", "внушаем" и "не знает, когда наступает утро или ночь".

Запись была опубликована спустя час после интервью сестры телеканалу TF1, в котором она заявила, что ей стыдно за вынос семейного спора на публику. Также она сообщила, что подала на старшего брата Антони в суд за клевету.

Сам Антони ранее обвинял сестру в желании увезти отца в Швейцарию, чтобы избежать уплаты налогов после его смерти при получении наследства в размере €300 млн. Он также утверждал, что Анушка своими действиями подыгрывает спутнице Делона Хироми Роллен, которую он считает ответственной за причинение актеру морального вреда. При этом старший сын актера подчеркнул, что спор внутри семьи Делонов не связан с переделом наследства, 50% которого уже решено отдать сестре и по 25% - каждому из братьев.

Череда обвинений

Ранее прокуратура коммуны Монтаржи (центральная часть Франции) отклонила две жалобы, поданные детьми 88-летнего Алена Делона на его спутницу Хироми Роллен. К направленной его детьми жалобе позднее присоединился и сам Делон. Как сообщил телеканал France 3, Роллен, в частности, "вскрывала личную корреспонденцию актера", а также похищала его письма. Отдельную жалобу против 66-летней женщины подал старший сын актера Антони Делон. Он обвинил ее в "домогательстве, насилии над уязвимым лицом, злоупотреблении слабостью и жестоком обращении с собаками актера". В свою очередь Роллен подала иск против детей актера, обвинив их в клевете, насилии и краже.

По данным агентства France-Presse, решение отклонить жалобы было принято в связи с тем, что родственники актера не предоставили достаточных доказательств. Встречная жалоба Роллен, в которой она утверждала, что дети актера оклеветали ее, была отклонена по той же причине.

В то же время Ален Делон сообщил о намерении подать жалобу на своего сына Антони из-за разглашения в интервью журналу Paris Match подробностей относительно его личной жизни и состояния здоровья. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на адвоката актера Кристофа Айела, Ален Делон "крайне шокирован выступлениями своего сына в СМИ, он осудил комментарии, направленные на то, чтобы навредить ему и его дочери".

В интервью журналу Paris Match Антони Делон заявил, что его отец испытывает серьезные проблемы со здоровьем, а также сообщил, что подал жалобу на свою сестру Анушку, обвинив ее в том, что она скрыла от него данные о когнитивных нарушениях у артиста.

Ален Делон в 2017 году объявил о завершении карьеры в кино. Актер, перенесший инсульт летом 2019 года, снялся более чем в 90 фильмах. Он прославился своей работой в картинах "На ярком солнце" (Plein soleil, 1960), "Рокко и его братья" (Rocco e i suoi fratelli, 1961), "Леопард" (Le Guepard, 1963), "Бассейн" (La Piscine, 1969), а также в советско-французском фильме "Тегеран-43" (1980).

В мае 2019 года на Каннском фестивале Делон удостоился почетной "Золотой пальмовой ветви" за выдающуюся карьеру в кино.