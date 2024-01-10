ВЦИОМ: более половины россиян планируют отметить старый Новый год

Около 62% опрошенных имеют представление о происхождении этого праздника, говорится в результатах исследования центра

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Более половины (58%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) планируют отметить в 2024 году старый Новый год. Результаты опроса опубликованы на сайте центра.

"В этом году отметить старый Новый год планируют больше половины россиян (58%), в 2009 г. его праздновали две трети наших сограждан (67%)", - говорится в сообщении.

По результатам опроса, порядка 62% респондентов имеют представление о происхождении этого праздника. Отмечается, что верный ответ о смене календаря в 1918 году с юлианского на григорианский дали 59% опрошенных. Еще 38% россиян ответили, что не знают, почему в России отмечают старый Новый год.

Согласно данным ВЦИОМ, 50% опрошенных будут встречать старый Новый год дома.

По данным исследования, 65% россиян высказались против того, чтобы сделать этот праздник еще одним официальным выходным в России, еще 27% положительно оценили эту идею.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 23 декабря 2023 года. В опросе приняли участие 1 600 россиян старше 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.