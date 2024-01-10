Свидетели из РФ дадут показания по делу экс-канцлера Австрии Курца по видеосвязи

Сторона защиты дала согласие на проведение процедуры

ВЕНА, 10 января. /ТАСС/. Судья Михаэль Радастич проведет допрос двух российских свидетелей по делу бывшего федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца, которого подозревают в даче ложных показаний, в формате видеосвязи в здании австрийской дипмиссии в РФ. Об этом сообщило издание Standard.

Ранее адвокаты защиты предоставили письменные показания двух российских предпринимателей, которые сообщают о жалобах бывшего доверенного лица экс-канцлера Томаса Шмидта на оказываемое на него давление со стороны австрийской прокуратуры. Шмидт встретился с ними в Амстердаме в августе 2023 года для обсуждения возможности работы на управленческой позиции в принадлежащей россиянам грузинской нефтедобывающей компании. В декабре 2023 года судья попросил адвокатов Курца предоставить контактные данные россиян для их вызова в Земельный суд Вены по уголовным делам, в котором проходит процесс.

Как пишет газета, российские предприниматели сообщили суду о "невозможности прибыть в Австрию". Так как суд не может принудительно вызывать иностранных свидетелей, Радастич предложил провести допрос россиян по видеосвязи в помещении консульского отдела посольства Австрии в Москве. Сторона защиты дала согласие на проведение процедуры.

Ранее защита экс-канцлера потребовала поменять судью Радастича, сославшись на его необъективность из-за близких контактов с австрийским политиком Петером Пильцем, противником Курца. По мнению защиты, это обстоятельство негативно сказывается на объективности процесса. Радастич отрицает наличие дружеских отношений с Пильцем. Курц также обвинил сотрудников прокуратуры по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией в выборочном использовании его переписки в чатах.

Земельный суд Вены по уголовным делам 18 октября начал процесс над экс-канцлером Курцем, возглавлявшим правительство Австрии в 2017-2021 годах. Австрийская прокуратура по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией подозревает Курца в даче ложных показаний в ходе парламентского расследования о назначении руководства государственного инвестиционного холдинга OeBAG. Курц утверждает, что не влиял на процесс выбора руководства холдинга. Прокуратура считает, что экс-канцлер был способен помочь своему доверенному лицу Томасу Шмидту встать во главу компании. Курц уверен, что сможет доказать свою правоту в суде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.