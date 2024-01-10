На форуме "Россия" пройдут Дни заповедных территорий

Как сообщила пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России, до 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского, а также узнать про других редких животных

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. В четверг, в День заповедников и национальных парков, в павильоне Минприроды России "Природоград" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ начнутся Дни заповедных территорий. До 28 января можно будет выбрать имена зубру, лошади Пржевальского и узнать про других редких животных, сообщает пресс-служба Росзаповедцентра Минприроды России.

"Настолько масштабное событие, как Международная выставка-форум "Россия", просто не могло обойтись без особого представления заповедной системы России, поскольку именно в границах особо охраняемых природных территорий сохраняются самые удивительные природные богатства нашей страны, а сотрудники заповедников и национальных парков - образец настоящего профессионализма и преданного служения своей Родине. Ждем всех в павильоне "Природоград" с 11 по 28 января, будет интересно", - заявила руководитель Росзаповедцентра Минприроды России Дарья Мацук, чьи слова приводятся в сообщении.

Главные мероприятия пройдут на ВДНХ 11 января в честь Всероссийского дня заповедников и национальных парков. С 11 по 21 января все желающие смогут предложить имя для зубренка, который первым в 2024 году родится в Центральном зубровом питомнике Приокско-Террасного заповедника в Московской области. А 21 января - в День зубра - экспертами будет выбрано наиболее интересное и оригинальное имя в соответствии с условиями конкурса и определен победитель.

Затем 12 января, в День озера Байкал, участники смогут погрузиться в тайны самого глубокого озера на планете. 14 января, в День арктических территорий узнать, что берут с собой в экспедиции покорители Арктики. В День Тихого океана, 16 января, гости павильона смогут прикоснуться к настоящим усам кита. В День Северного Кавказа, 17 января, можно научиться танцевать народные танцы горцев. В День водно-болотных угодий 18 января увидеть, как устроено болото. В День амурского тигра, 19 января, и День снежного барса, 20 января, посетители "Природограда" познакомятся поближе с редкими дикими кошками.

В День редких видов, 25 января, у гостей будет возможность дать имя жеребенку лошади Пржевальского. В День ратных подвигов на заповедных территориях, 27 января, в павильоне состоится изучение старославянской азбуки. Завершатся Дни заповедных территорий 28 января тематическим Днем историко-культурного наследия и выступлением фольклорного ансамбля.

О выставке

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.