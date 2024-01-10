Генконсульство РФ в Шотландии проверяет информацию о крушении яхты путешественника Титова

Уведомлений от местных властей по этому факту не получали, отметили в диппредставительстве

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники генконсульства России в Эдинбурге проверяют информацию о том, что яхта "Вперед" россиянина Романа Титова потерпела крушение у побережья Шотландии. Об этом корреспонденту ТАСС заявили в российском диппредставительстве.

"В настоящее время генеральное консульство России в Эдинбурге проверяет информацию о предполагаемом крушении яхты российского путешественника Романа Титова у берегов Шотландии. Уведомлений от местных властей по данному факту не получали. Родственники Романа Титова в генконсульство не обращались. По информации властей Шотландии, ими действительно были обнаружены обломки неизвестной яхты, однако подтвердить гибель российского путешественника они не могут. Продолжаем выяснять обстоятельства случившегося", - сообщили дипломаты.

Ранее газета The Scottish Sun написала об обнаружении перевернутой яхты в морском заливе недалеко от поселка Лохинвер на северо-западном побережье Шотландии 6 января. В полиции Шотландии сообщили, что речь, скорее всего, идет не о местном судне. Полиция не ответила на направленный ТАСС запрос предоставить дополнительную информацию об инциденте.

В среду некоторые Telegram-каналы сообщили о том, что путешественник из Подмосковья Роман Титов, совершавший одиночное кругосветное плавание на 10-метровой яхте "Вперед", мог погибнуть в Шотландии. Выйдя из норвежского Тёнсберга, Титов начал свое путешествие еще в конце ноября 2021 года, однако был вынужден временно прервать его после того, как 1 января 2022 года яхта попала в шторм и перевернулась, ее мачта была сломана, а дизельный двигатель поврежден водой. Установив аварийную мачту и отремонтировав двигатель, Титов преодолел около 200 миль до побережья Шотландии, где яхта встала на долгосрочный ремонт. Путешественник планировал продолжить прерванный маршрут, пройдя по Севморпути во время летней навигации.