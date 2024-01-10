В Румынии начался стихийный протест водителей грузовиков

Его участники выступают против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также против продолжительных проверок на границах

БУХАРЕСТ, 10 января. /ТАСС/. Стихийная акция протеста водителей грузовиков началась на румынских автотрассах и парковках. Об этом сообщило Радио Румынии.

Участники протестуют против увеличения стоимости обязательной страховки автотранспорта, роста акцизов на топливо и тарифов на проезд по платным дорогам, а также против продолжительных проверок на границах.

Шоферы грузовиков передвигаются с максимально низкой скоростью и сигналят. Из-за протеста блокировано движение автотранспорта на значительном участке автострады А1 Бухарест - Питешть и затруднено на столичной кольцевой дороге. Аналогичные акции протеста проходят в Брэиле, Клуже-Напоке, Бузэу и других городах страны.

Некоторые участники утверждают, что намерены приехать в Бухарест, чтобы продолжить акцию протеста и провести переговоры с властями. Хотя крупнотоннажным грузовикам не разрешен въезд в город, отмечает радио, к штаб-квартире правительства в столице стянуты дополнительные силы жандармерии, а вокруг здания установлены заграждения.