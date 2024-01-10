Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать блогера Джумабоя по экстремистской статье

В апелляционном представлении прокурор поставил вопрос об отмене постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Столичная прокуратура обжаловала отказ Симоновского районного суда арестовать блогера из Таджикистана Раджабзоду Джумабоя, который проходит по делу об экстремизме, возбужденному из-за оскорбления в интернете девушек славянской внешности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"Симоновская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Симоновского районного суда от 9 января об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении 23-летнего мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в пресс-службе. В апелляционном представлении прокурор ставит вопрос об отмене этого постановления суда и направлении материала на новое судебное рассмотрение.

Блогера задержали 7 января. Накануне Симоновский суд отказал следствию в его аресте, он был освобожден в зале суда. Уголовное дело в его отношении возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). По версии следствия, Джумабой публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской внешности.