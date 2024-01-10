Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу науки

Мероприятия, которые пройдут в рамках Десятилетия науки и технологий, будут способствовать этому, считает премьер-министр

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Талантливых молодых людей следует активнее привлекать в сферу исследований. Мероприятия, которые проходят в рамках Десятилетия науки и технологий, будут способствовать этому, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований", - сказал глава кабмина на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров. "Этому [привлечению молодежи в науку] будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства [Владимиром Путиным]", - добавил он.