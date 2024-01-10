В Псковской области число заражений ковидом за месяц сократилось в восемь раз

Их показатель составил 10,38 случаев на 100 тыс. населения

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом на территории Псковской области за последний месяц сократилось более чем в восемь раз, на данный момент в регионе выявлен 61 случай этой инфекции.

Об этом сообщила пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

"В Псковской области зарегистрирован 61 случай новой коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости - 10,38 на 100 тыс. населения. Ситуация по заболеваемости <...> остается на контроле управления Роспотребнадзора по Псковской области", - отмечается в сообщении. В середине декабря представители ведомства сообщили о выявлении в регионе более 500 случаев коронавирусной инфекции.

В пресс-службе также рекомендовали жителям региона избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания, реже посещать места скопления людей и использовать маску в таких местах.