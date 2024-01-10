Мишустин призвал крупные вузы меняться с учетом стоящих перед РФ вызовов

Председатель правительства отметил, что для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования кабмин запустил проекты для развития собственных производств

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Крупнейшие университеты страны должны переформатировать свою работу, чтобы соответствовать вызовам, которые стоят перед Россией. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров.

"Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок, и обновить кадровую политику, прежде всего в части формирования преподавательского состава", - указал Мишустин.

Председатель правительства отметил, что для снижения зависимости от иностранных компонентов и оборудования кабмин запустил несколько проектов для развития собственных производств: от станкостроения до развития авиатехники, фармацевтики и других. "Все эти сферы серьезно расширяют горизонты задач для сферы образования, но и повышают ответственность наших ведущих вузов, которые служат примером для всех остальных учебных организаций", - подчеркнул он.

К вузам, которые должны измениться, он отнес Тимирязевскую академию, Московский авиационный институт, Московский инженерно-физический институт. Премьер отметил, что системообразующим университетом в станкоинструментальной отрасли является МГТУ "Станкин", а Московский государственный технический университет им. Баумана он назвал флагманом отечественного инженерного образования, который "на протяжении всей своей истории служит кузницей кадров для ключевых областей промышленности".

"Важно, что одновременно они становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые впоследствии уже более широко начнут внедряться во всех регионах нашей страны", - подчеркнул глава кабмина.