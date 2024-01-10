Мишустин считает, что система образования РФ должна стать более конкурентоспособной

В ней должны появиться новые комплексные решения и подходы, заявил премьер-министр

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Отечественная система образования должна стать более современной и конкурентоспособной. В ней должны появиться новые комплексные решения и подходы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров.

"Российская система образования должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене", - сказал глава кабмина, призвав "внимательно посмотреть на текущую ситуацию в данной сфере и выработать новые комплексные решения и подходы".

В этой связи Мишустин также обратил внимание на необходимость гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации. По его словам, "сейчас мир проходит через очередной этап смены технологических укладов, что ведет к трансформации требований к существующим сегодня специальностям, а также к быстрому появлению новых профессий, для которых нужны глубокие компетенции в инновационных сферах".

Кроме того, продолжил глава кабмина, в условиях санкций и ограничений отечественные предприятия особенно нуждаются в сотрудниках - разработчиках перспективных образцов техники, инженерах-системотехниках, программистах, представителях огромного перечня других специальностей, которые необходимы для усиления промышленного потенциала.

В целом премьер отметил, что высшее образование имеет важнейшее значение для обеспеченности экономики квалифицированными кадрами. Профессионалы, которые сегодня приходят в науку и на производство, "своими знаниями и трудом приближают достижение поставленных президентом [РФ Владимиром Путиным] национальных целей развития", заметил он. "Укрепление технологического суверенитета нашей страны, экономический, промышленный, финансовый суверенитет - все это невозможно без современной науки", - подытожил Мишустин.