Ладожское озеро после сильных морозов покрылось льдом более чем на 80%

Как сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов, такое явление наблюдается не часто, а замерзание всей поверхности отмечалось только в самые холодные годы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Ладожское озеро, являющееся крупнейшим пресноводным озером в Европе, после аномально сильных морозов в начале января покрылось льдом на 85%, сообщил ТАСС главный синоптик Петербурга Александр Колесов. По его словам, такое явление наблюдается не часто, а замерзание всей поверхности отмечалось только в самые холодные годы.

"Сейчас Ладога замерзла [на очень большой площади], там осталось небольшое пятно - самое глубоководное, в районе Валаама: там самая большая глубина и самая теплая вода за счет этого, - рассказал Колесов. - Мы сейчас в своем бюллетене ставим 85% (это процент площади озера, покрытый льдом - прим. ТАСС). Но надо понимать, что все-таки припай только вдоль берегов. <…> А все остальное - все-таки плавучий лед, который с ветрами будет как-то перемещаться, сжиматься. Поэтому процент может тоже меняться".

Спутниковые снимки показывают, что "льда много", при этом "где-то он более плотный, где-то - более разреженный", добавил он.

Синоптик пояснил, что поверхность Ладоги полностью или почти полностью замерзает "не каждый год" - обычно это относится к наиболее холодным периодам. "В 2003 году озеро замерзло 4 января. Так рано редко бывает. Обычно - февраль, март. В 2010 году замерзло только к 27 января. В 2016 году тоже замерзло в конце января. Так что не часто бывает такое и полностью соответствует морозам", - сказал он.

В первую неделю Нового года в Петербурге наблюдалась аномально холодная погода, когда столбик термометра опускался ниже отметки минус 20 градусов, в ряде районов Ленинградской области - ниже минус 30 градусов.