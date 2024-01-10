В Псковской области число заражений ОРВИ за неделю снизилось вдвое

В регионе общее число заразившихся составляет около 2,4 тыс.

ПСКОВ, 10 января. /ТАСС/. Число случаев заражения острыми респираторными вирусными инфекциями в Псковской области за последнюю неделю сократилось почти в два раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"Выявлено 2 416 случаев ОРВИ, показатель заболеваемости составил 41,10 на 10 тыс. населения. В том числе зарегистрировано 10 лабораторно подтвержденных случаев гриппа. Заболеваемость по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 46,9%", - отмечается в сообщении.

Неделю назад в регионе было выявили 4 548 случаев заражения ОРВИ. По данным пресс-службы, доля детей до 14 лет среди заболевших превысила 45,3%. При этом в Пскове зарегистрировали 1 512 случаев ОРВИ, что превышает 62% от общего числа заболеваний по области.

В середине декабря в связи с ростом на территории региона заболеваемости ОРВИ среди детей специалисты регионального Роспотребнадзора провели внеплановые выездные обследования школ и детских садов. В результате были выявлены нарушения в каждом третьем образовательном заведении. Одно из самых распространенных - сотрудники не проводят измерение температуры своих воспитанников при входе в здание.