В Ростовской области направили почти 7,2 млн рублей на выплаты пострадавшим от подтопления

Это первая выплата из областного бюджета, за которой последуют и другие

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 января. /ТАСС/. Около 7,2 млн рублей из резервного фонда бюджета Ростовской области выделено на выплаты жителям Азовского района, пострадавшим от подтопления в ноябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона.

Из-за непогоды, обрушившейся на юг России 27 ноября прошлого года, в Ростовской области было подтоплено в общей сложности 25 населенных пунктов, в том числе территории в Азове, Таганроге, Азовском и Неклиновском районах.

"Губернатор Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда бюджета области почти 7,2 млн рублей на выплату финансовой помощи пострадавшим от подтопления жителям Азовского района. 349 человек получили по 10 тыс. рублей единовременной материальной помощи, 46 - по 50 тыс. рублей финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости. Еще 14 жителям выплачено по 100 тыс. рублей в связи с полной утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это первая выплата из областного бюджета, за которой последуют и другие.

Из-за последствий разгула стихии в ноябре власти Таганрога и Азова ввели режим ЧС в границах территорий, пострадавших от подтоплений. Всего в период нагонных явлений в Ростовской области было подтоплено 2,9 тыс. придомовых территорий и порядка 1 тыс. домов, в том числе 12 социальных объектов.

Циклон ночью и утром 27 ноября 2023 года привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали.