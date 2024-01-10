Певец Шарлот извинился перед Путиным и патриархом Кириллом

Блогер ранее опубликовал видеоролик, на котором разорвал изображение с президентом

ТАСС, 10 января. Певец и блогер Эдуард Шарлот извинился перед президентом Владимиром Путиным в ходе заседания по рассмотрению апелляционной жалобы на арест в Самарском областном суде. Также он попросил прощения у патриарха Кирилла, сообщил ТАСС адвокат Алексей Лапузин.

"В ходе судебного заседания [извинения] прозвучали в его речи. Он подготовил речь, ее произнес перед слушателями. В том числе там звучали имена господина Путина, президента Российской Федерации, и патриарха всея Руси. <…> За какие-то действия он посчитал необходимым попросить прощения", - сказал адвокат.

Ранее был опубликован видеоролик, на котором Шарлот разорвал изображение с главой государства.

10 января Самарский областной суд отклонил апелляционную жалобу на арест Шарлота. 2 декабря 2023 года суд арестовал Шарлота до 24 января. Ему вменяют ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и ч. 1 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Все эпизоды связаны с размещением в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) оскорбительных видеороликов.