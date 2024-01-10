На Ставрополье в 2024 году более 120 молодых семей получат помощь по госпрограмме

На реализацию программы "Молодая семья" выделено свыше 176 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 10 января. /ТАСС/. Более 176 млн рублей направят на Ставрополье в 2024 году на помощь 121 семье по программе "Молодая семья". Об этом сообщается в Telegram-канале министерства строительства и архитектуры края.

"В 2024 году в Ставропольском крае по программе "Молодая семья" помощь получит 121 семья. Списки получателей утверждены и переданы в муниципальные округа для дальнейшего уведомления семей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на реализацию программы "Молодая семья" выделено свыше 176 млн рублей. До 1 марта 2024 года органы местного самоуправления будут вручать семьям свидетельства на получение социальной выплаты. После получения свидетельства семьям необходимо открыть блокированный счет и приобрести жилье в течение 7 месяцев.

По информации министерства, в 2023 году помощь по программе "Молодая семья" получили 99 семей.

Социальная выплата предоставляется для покупки собственного жилья в размере 35% от расчетной стоимости недвижимости для семей с детьми, в том числе и многодетных. Для семей, не имеющих детей, размер составляет 30%.