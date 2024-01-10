В Ульяновской области откроют 18 классов по беспилотной авиации до конца 2024 года

На эти цели выделят 264 млн рублей из федерального бюджета

УЛЬЯНОВСК, 10 января. /ТАСС/. Восемнадцать специализированных классов по беспилотной авиации откроют в образовательных учреждениях Ульяновской области до конца года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона.

"В 2024 году в Ульяновской области создадут специализированные классы по беспилотной авиации. Они откроются в 17 школах и Ульяновском авиационном колледже - межрегиональном центре компетенций", - говорится в сообщении.

На создание классов выделят 264 млн рублей из федерального бюджета. За счет софинансирования из регионального бюджета в объеме 93 млн рублей будет выполнен ремонт и брендирование помещений.

По словам губернатора Ульяновской области Алексея Русских, регион по результатам конкурсного отбора вошел в число 30 пилотных субъектов, в которых впервые в 2024 году будет реализован новый национальный проект по развитию беспилотных авиационных систем. "Будут созданы и оснащены специализированные классы в школах и колледже, на базе которых начнется подготовка учащихся по направлениям разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем", - приводятся слова губернатора в сообщении.

Как отметила министр просвещения и воспитания Ульяновской области Наталья Семенова, региональная сфера образования уже принимает активное участие в подготовке специалистов авиационной отрасли, включая производство беспилотников. "Введение в сферу беспилотных авиационных систем осуществляется в организациях дополнительного образования, которые являются начальной ступенью в подготовке кадров для отрасли беспилотной авиации. Развивающаяся сеть "Кванториумов", "IT-кубов", реализация профильных программ на базе Дома научной коллаборации, центра поддержки и развития для талантливых детей "Алые паруса", Дворца творчества детей и молодежи позволяет уже сегодня познакомить с возможностями беспилотной авиации, приобрести новые компетенции", - процитировали министра в пресс-службе правительства.