Кинетический стол стал наиболее популярным на Свердловском стенде на выставке "Россия"

С ним взаимодействовали более 3 млн раз

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Кинетический стол стал наиболее популярным объектом экспозиции Свердловской области на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики региона.

"Подведены итоги работы стенда Свердловской области на выставке "Россия" за два месяца работы. Самым популярным объектом экспозиции стал кинетический стол - посетители нажали его кнопки более 3 млн раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за несколько месяцев на стенде провели 10 мероприятий, в которых приняли участие более 300 тыс. человек. Фотографии на диджитал-фотозоне со знаковыми местами области сделали более 800 тыс. посетителей.

Всего за два месяца работы стенд региона посетили 900 тыс. гостей. Ранее отмечалось, что стенд Свердловской области представлен в виде "Демидовского лофта" и содержит в себе информацию о промышленности региона - от первых железоделательных заводов до будущих научно-технических достижений.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.