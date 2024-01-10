Белоярская АЭС направила на благотворительность 110 млн рублей в 2023 году

Основными направлениями помощи стали благоустройство городского пространства, расширение функционала платформы "Умный Заречный", поддержка детского творчества и спорта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Белоярская атомная станция направила на 54% больше средств на благотворительность в 2023 году. Всего было направлено более 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе станции.

"В 2023 году Белоярская АЭС направила на благотворительность более 110 млн рублей. Это на 54% больше, чем в прошлом году. Основными направлениями помощи стали благоустройство городского пространства, расширение функционала платформы "Умный Заречный", поддержка детского творчества и спорта", - говорится в сообщении.

На развитие города Заречного станция выделила 24 млн рублей, наиболее крупным направлением стала разработка концепции и проектно-сметной документации благоустройства общественной территории "Экологический парк" на берегу Белоярского водохранилища. Парк будет включать детские зоны и качели, беседки, площадку для воркаута и настилы для йоги.

"Благотворительность - неотъемлемая часть деятельности Белоярской АЭС. Мы являемся одним из крупнейших и устойчивых предприятий региона и заинтересованы в повышении качества жизни людей", - отметил директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова является филиалом АО "Концерн "Росэнергоатом" (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом"). В эксплуатации АЭС находятся крупнейшие в мире энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 и БН-800. По показателям надежности и безопасности они входят в число лучших ядерных реакторов мира.