МФЦ в Дагестане начнут принимать заявки на заключение договоров поставки газа

Максимальный срок рассмотрения заявки составит 30 календарных дней, уточнил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов

МАХАЧКАЛА, 10 января. /ТАСС/. Многофункциональные центры (МФЦ) в Дагестане начнут прием заявок на открытие лицевых счетов и заключение договоров на поставку газа. Соглашение об этом подписали "Газпром межрегионгаз Махачкала" и МФЦ республики.

"Многофункциональные центры Дагестана начали принимать документы на заключение договоров поставки газа для физических лиц и открытие лицевых счетов. Это стало возможным благодаря заключенному соглашению между ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" и МФЦ республики. Прием документов будет вестись во всех филиалах МФЦ, что позволит сделать процесс получения услуг удобным и прозрачным для абонентов. Максимальный срок рассмотрения заявки составит 30 календарных дней", - сообщил ТАСС генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов.

По его словам, в среднем свыше 10 тыс. дагестанцев ежегодно заключают договор на поставку газа. "Возможность обратиться за данной услугой не только в наши подразделения, но и в центры "Мои документы", которые имеют разветвленную сеть филиалов по республике, станет существенным подспорьем для жителей в решении вопросов газоснабжения", - добавил Мурадов.

Для заключения договора и открытия лицевого счета в адрес МФЦ необходимо предоставить документы, перечень которых можно найти на официальном сайте "Газпром межрегионгаз Махачкала".

Как рассказал министр цифрового развития региона Юрий Гамзатов, взаимодействие двух организаций значительно облегчит данный процесс для абонентов. "Специалисты МФЦ помогут составить заявление, проверят правильность оформления, а также достоверность предоставляемых заявителем сведений. После чего документы будут переданы в ресурсоснабжающую организацию уже без участия абонента. Взаимодействие двух организаций позволит значительно облегчить данный процесс для абонентов", - сказал Гамзатов.

В Дагестане функционируют 58 подразделений МФЦ.