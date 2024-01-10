В школах Саратова 11 января отменили занятия для 1-6-х классов из-за морозов

По информации ГУ МЧС по области, в регионе ночью прогнозируется до минус 26 градусов, днем - до минус 15 градусов

САРАТОВ, 10 января. /ТАСС/. Занятия отменили для учеников 1-6-х классов первой смены школ Саратова 11 января из-за морозов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

"В связи с ожидаемой низкой температурой воздуха в ночные и утренние часы завтра, 11 января, отменяются занятия для учащихся с 1 по 6 классы первой смены школ города Саратова", - сообщили в администрации.

По информации ГУ МЧС по Саратовской области, 11 января в регионе ночью прогнозируется до минус 26 градусов, днем - до минус 15 градусов, местами ожидается сильный снег и метель. Как отметили в управлении, до 12 января местами по Саратовской области ожидается аномально холодная погода, среднесуточная температура ниже климатической нормы на 9 градусов и более.