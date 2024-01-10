В РАО объяснили иск к Киркорову нарушением прав авторов и композиторов 13 песен

В число музыкальных произведений входят "Цвет настроения черный", "Полетели", "Единственная моя", сообщили в пресс-службе Российского авторского общества

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российское авторское общество (РАО) подало в суд на певца Филиппа Киркорова за нарушение прав авторов и композиторов 13 песен, с которыми певец выступил на мероприятии в Государственном Кремлевском дворце в апреле 2022 года. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе РАО.

Ранее в Арбитражном суде Москвы, куда поступил соответствующий иск, сообщили, что РАО подало в суд на певца Филиппа Киркорова и требует с него 2 млн рублей. Согласно данным картотеки арбитражных дел, исковое требование поступило в суд 28 декабря. На текущий момент в карточке дела нет информации о сути претензий со стороны РАО к Киркорову. В суде отметили, что дата заседания по делу пока не назначена и не уточнили сути исковых требований.

Как отметили в пресс-службе РАО, исковое заявление направлено в защиту прав авторов и композиторов 13 музыкальных произведений, в их числе "Цвет настроения черный", "Полетели", "Единственная моя". "Эти композиции были исполнены Филиппом Бедросовичем Киркоровым без выплаты вознаграждения авторам на мероприятии, которое проходило в Государственном Кремлевском дворце в период с 27.04.2022 по 30.04.2022", - уточнили в пресс-службе.

"РАО неоднократно предлагало Киркорову урегулировать эту ситуацию, проводило переговоры, однако это не возымело эффекта. Авторы до сих пор не получили вознаграждение. В связи с этим РАО было вынуждено обратиться в суд", - добавили там.