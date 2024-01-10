В Российском историческом обществе выступили за обязательный ЕГЭ по истории

Возвращение сочинения в ЕГЭ по истории также позволит учащимся лучше понимать взаимосвязь исторических событий, самостоятельно формулировать свои выводы, считает исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Предложение вернуть в единый государственный экзамен (ЕГЭ) по истории задание написать сочинение можно только поддержать, более того, ЕГЭ по истории стоило бы сделать обязательным экзаменом при выпуске из школы для ликвидации "пробела в знаниях". Такое мнение высказал ТАСС председатель правления Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История Отечества" Руслан Гагкуев.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду") обратилась к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением рассмотреть возможность вернуть в ЕГЭ по истории задание написать историческое сочинение. Текст обращения депутата имеется в распоряжении ТАСС.

"Возвращение сочинения в ЕГЭ по истории позволит учащимся лучше понимать взаимосвязь исторических событий, самостоятельно формулировать свои выводы. История, как никакая другая наука, учит анализировать события, видеть влияния событий прошлого на современность. К сожалению, сейчас наблюдается обратная ситуация - многие школьники представляют наше прошлое набором оторванных друг от друга фактов и дат", - сказал Гагкуев.

Так, сообщил он, в марте 2023 года среди первокурсников, обучающихся на неисторических специальностях вузов, Минобрнауки и фондом "История Отечества" был проведен "мониторинг остаточных знаний". Лишь 20% студентов смогли справиться с заданием, в котором нужно было объяснить предпосылки того или иного события. "Для ликвидации этого пробела в знаниях было бы правильно не только вернуть сочинение в ЕГЭ по истории, но и сделать этот экзамен обязательным", - полагает Гагкуев.

По его словам, не секрет, что в старших классах учащиеся зачастую уделяют истории России время по остаточному принципу. "Формирование развитого исторического сознания поможет воспитывать в молодых людях чувства патриотизма и ответственности за свою страну, а навык логичной и последовательной аргументации своей точки зрения послужит хорошим подспорьем в любой профессии и в жизни в целом", - добавил председатель правления РИО.

В обращении Лантратовой отмечается, что КИМ (контрольные измерительные материалы) ЕГЭ по истории были изменены в 2022 году на основании приказов Минпросвещения РФ, в результате чего из заданий экзамена было исключено сочинение "по определенным историческим процессам или личностям, сыгравшим большую историческую роль в развитии России". При этом, указывает депутат, КИМ ЕГЭ основываются на федеральном государственном образовательном стандарте (ФГОС) основного общего образования, который в том числе "предполагает умение учеников развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств". По ее словам, "отказ от задания с написанием исторического сочинения вступает в противоречие" с ФГОС.