В Грузии намерены ужесточить наказание за осквернение святынь

Это касается как православных христианских, так и других религиозных строений, например, мечетей, синагог, католических и других храмов, сообщил глава юридического комитета парламента страны Анри Оханашвили

ТБИЛИСИ, 10 января. /ТАСС/. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" в ближайшее время инициирует законопроект, ужесточающий уголовную ответственность за осквернение святынь. Об этом сообщил на брифинге глава юридического комитета парламента Грузии Анри Оханашвили.

"Наша команда в ближайшее время инициирует законодательные изменения, чтобы ужесточить уголовную ответственность за оскорбление религиозных строений и предметов. Это касается как православных христианских, так и других религиозных строений, например, мечетей, синагог, католических и других храмов", - сказал Оханашвили.

По его словам, инициатива вызвана произошедшим инцидентом в соборе Святой Троицы, когда была облита краской икона Матроны Московской, на которой также изображен Иосиф Сталин. По его словам, по действующему законодательству, подобный факт не предусматривает пропорциональной ответственности. Правящая партия, как отметил глава комитета, уже начала изучать опыт стран Евросоюза в вопросе наказания за осквернение святынь, вплоть до лишения свободы. В качестве примера он привел Германию, Австрию, Польшу, Грецию и Италию.

Экс-депутат парламента Грузии Георгий Канделаки в канун Рождества опубликовал видео из собора с изображением иконы, на одном из фрагментов которой можно увидеть Сталина и Матрону Московскую. Присутствие Сталина на иконе вызвало в грузинском обществе оживленную реакцию. Накануне гражданская активистка Ната Перадзе опубликовала в соцсети кадры с испачканной синей краской иконой. МВД Грузии начало производство дела по статье о хулиганстве Кодекса административных правонарушений.

Ранее в среду группа радикально настроенных граждан попыталась ворваться в дом, где проживает Перадзе, угрожала ей, однако полиция помешала им это сделать. Они также требовали от правоохранителей задержать активистку по уголовной статье, которая предусматривает до года лишения свободы за незаконное препятствование в исполнении религиозных обрядов путем насилия, угроз, или оскорбления чувств верующих. Радикальная группа анонсировала митинг 14 января с требованием в адрес властей наказывать граждан за осквернение святынь.