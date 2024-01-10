Суд вернул заявителям иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей

Такое решение приняли, поскольку сведения о том, что телеведущая проживает на территории района Хамовники, отсутствуют

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к телеведущей Анастасии Ивлеевой с требованием выплаты 1 млрд рублей компенсации морального вреда за скандальную вечеринку 21 декабря. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Хамовнический суд Москвы вернул исковое заявление Иншакова А. И. и лиц, присоединившихся к иску к Ивлеевой А. В., поскольку сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники, отсутствуют, при этом имеются сведения о ее регистрации на территории иного субъекта РФ", - сказали в суде.

В иске указывалось, что своими действиями по организации и проведению 21 декабря вечеринки в клубе "Мутабор", в которой приняли участие многие представители российского шоу-бизнеса, включая заслуженных и народных артистов России, Ивлеева причинила истцам существенные нравственные страдания. В связи с чем они просили суд взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, а также обязать ее в счет компенсации морального вреда перечислить указанную сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества", а также запретить вести культурно-массовые мероприятия на территории России.

Гостями "голой вечеринки" 21 декабря в "Мутаборе" были многие певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Один из ее участников - рэпер Vacio (Николай Васильев) - был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тыс. рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста он был вновь арестован за мелкое хулиганство на 10 суток.