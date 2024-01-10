На Украине второй день подряд зафиксировали рекорд потребления электроэнергии

Жителей призвали экономно потреблять электроэнергию

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Рекорд потребления электроэнергии с начала отопительного сезона второй день подряд фиксируется на Украине. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

"Сегодня новый рекорд потребления [с начала отопительного сезона], особенно с утра", - говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

"Укрэнерго" призвала жителей экономно потреблять электроэнергию, а предпринимателей - уменьшить освещение вывесок, витрин, баннеров и новогодних гирлянд.

Предыдущий рекорд потребления был зарегистрирован сутками ранее.

На Украине на фоне похолодания уже несколько дней подряд призывают жителей экономнее расходовать электроэнергию. В последние дни страна перестала экспортировать электричество даже в ночные часы минимальных нагрузок, как это было на прошлой неделе.