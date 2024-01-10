В Волгоградской области ожидаются морозы до минус 20 градусов и сильный ветер

Порывы ветра могут достигать до 20 м/с

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. Резкое похолодание, морозы до минус 20 градусов и ветер с порывами до 18 м/с ожидаются на территории Волгоградской области, сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

"Согласно сообщениям синоптиков, в ближайшие дни в регионе прогнозируется холодная погода и порывы ветра. Днем столбики термометров будут показывать минус 5-7 градусов, порывы ветра будут достигать 13-18 м/с. По ночам прогнозируют морозы до минус 19-20 градусов", - говорится в сообщении.

При этом, по данным Волгоградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в отдельных районах региона как минимум до субботы температура воздуха опустится до минус 29 градусов, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. А в Волгограде в эти дни температура воздуха ночью опустится до 23 градусов мороза, днем - до 19 градусов. На дорогах прогнозируются снежный накат, снежные заносы, гололедица.