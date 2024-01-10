Российским судьям разрешили вести Telegram-каналы о праве и юриспруденции

Участие в аудиозаписях бесед на юридические темы и их размещение на страницах незапрещенных веб-приложений также расценивается как деятельность, связанная с развитием права и законодательства

МОСКВА, 10 января./ТАСС/. Российским судьям разрешено вести Telegram-каналы и блоги в "Яндексе", если они посвящены праву и вопросам юриспруденции. Об этом сказано в соответствующем заключении комиссии по этике Совета судей России, с которым ознакомился ТАСС.

"Написание судьей в свободное от работы время статей на правовые темы с их последующим опубликованием в научно-практических журналах, включая электронные журналы, представляет собой деятельность, связанную с развитием права и законодательства, заниматься которой судья может с соблюдением требований, установленных Кодексом судейской этики. Опубликование судьей статей на правовые темы на каналах незапрещенных веб-приложений, [таких] как "Яндекс" и "Телеграм", по своей сути ничем не отличается от опубликования тех же статей в научно-практических журналах и отвечает духу времени в условиях активно развивающихся цифровых технологий и онлайн-сервисов", - сказано в документе.

В нем подчеркивается, что участие судьи в аудиозаписях бесед на юридические темы с судьями и учеными-юристами и их размещение на страницах незапрещенных веб-приложений также можно отнести к одной из форм участия судьи в деятельности, связанной с развитием права и законодательства.

"Кодекс судейской этики не содержит прямого запрета на такую деятельность, в связи с чем ее осуществление судьей во внерабочее время на безвозмездной основе не создает оснований для вывода о нарушении судьей требований закона о статусе судей", - подчеркивается в заключении комиссии.

При этом там сказано, что судья должен взвешенно подходить к выбору площадки или веб-приложения, которые будут им использованы для размещения статей и аудиозаписей бесед на юридические темы, а использование судьями социальных сетей должно подчиняться требованиям Кодекса судейской этики.