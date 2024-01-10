Суд Литвы отказал в предоставлении убежища белорусской активистке

Решение Верховного административного суда обжалованию не подлежит

ВИЛЬНЮС, 10 января. /ТАСС/. Суд в Литве отказал белорусской активистке Ольге Карач в получении убежища в стране. Об этом сообщила журналистам представитель Верховного административного суда Литвы Неринга Лукошявичене.

"Апелляционная жалоба Карач отклонена", - сказала она, не комментируя причины такого вердикта. Решение Верховного административного суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Карач находится в Литве с 2014 года. Департамент госбезопасности балтийской республики утверждал в августе 2023 года, что у активистки, обвиняемой Минском в причастности к террористической деятельности, были контакты со спецслужбами России. Сама она факт возможного сотрудничества с ними отрицает.

Литовская госбезопасность подозревает, что российские разведслужбы могут воспользоваться связями с Карач для деятельности против интересов Литвы и по этой причине ее присутствие в стране может угрожать интересам нацбезопасности. На основании этого департамент миграции отказал активистке в предоставлении убежища, но она может продолжать находиться в стране по выданному из гуманитарных соображений временному виду на жительство.