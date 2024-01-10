Песков заявил, что Путин, посетив Чукотку, отныне "видел всю Россию"

Представитель Кремля назвал этот регион очень важным

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что с приездом Владимира Путина на Чукотку можно считать, что глава государства "видел всю Россию".

"Это его первый приезд. Это единственный регион, где он доселе не был. Теперь можно сказать, что он [Путин] видел всю Россию", - сказал Песков журналистам. Представитель Кремля отметил, что этот регион - очень важный.

Чукотка является самым северо-восточным субъектом РФ, целиком входит в Арктическую зону с экстремальными климатическими условиями. Регион имеет морскую границу с США - через Берингов пролив с Аляской.

До этого единственный раз в истории руководитель России посещал Чукотку в 2008 году, тогда пост президента занимал Дмитрий Медведев.