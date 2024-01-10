Песков пошутил, что Зюганов может ругать за прогулки без шапки кого угодно

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Северодвинск выступал на 15-градусном морозе без головного убора, спустя несколько дней лидер КПРФ возмутился тем, что главу государства выпустили на мороз без шапки. По его словам, того, кто это допустил, следовало бы выпороть

АНАДЫРЬ, 10 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией заметил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов волен отчитывать за отсутствие шапки в морозную погоду кого ему вздумается.

В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Северодвинск выступал на 15-градусном морозе без головного убора. Спустя несколько дней на встрече Путина с руководством Государственной думы и лидерами парламентских фракций Зюганов возмутился тем, что главу государства выпустили на мороз без шапки. По его словам, того, кто это допустил, следовало бы выпороть.

Участвуя в мероприятиях рабочей поездки по Чукотке 10 января, где температура опустилась ниже минус 25 градусов, президент снова был без головного убора. Отвечая на шутливый вопрос журналистов, будет ли лидер КПРФ снова ругать тех, кто не проследил за тем, чтобы Путин надел шапку, Песков сказал: "[Будет ли их ругать] Зюганов? Он может ругать кого угодно".