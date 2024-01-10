В отношении журналистки Екатерины Фоминой возбудили дело о фейках о ВС РФ

В июле 2022 года она вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, механиком-водителем одной из воинских частей, которая в тот момент выполняла задачи, связанные с СВО на Украине. Журналистка заявила, что располагает компрометирующими его материалами, за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о действиях ВС РФ

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военные следователи СК возбудили уголовное дело в отношении бывшей журналистки интернет-издания "Важные истории" (признано в РФ иноагентом) Екатерины Фоминой за ее материал на портале YouTube о российских военнослужащих в зоне СВО на Украине. Об этом сказано в постановлении о возбуждении дела, с которым ознакомился ТАСС.

"Возбудить уголовное дело по пп. "б", "г" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц из корыстных побуждений) в отношении Фоминой Екатерины Георгиевны", - сказано в документе.

В июле 2022 года Фомина вышла на связь с ефрейтором Даниилом Фролкиным, механиком-водителем одной из воинских частей, которая в тот момент выполняла задачи, связанные с СВО на Украине. Журналистка заявила, что располагает компрометирующими его материалами, за неразглашение которых он дал ей интервью с недостоверной информацией о действиях ВС РФ. Она также обещала ефрейтору выезд в одну из стран НАТО, где ему предоставят политическое убежище. Однако это обещание выполнено не было.

Позднее Хабаровский гарнизонный военный суд приговорил Фролкина к 5,5 года условно по статье о распространении ложной информации о ВС РФ. Фоминой в случае признания ее виновной грозит 10 лет лишения свободы.