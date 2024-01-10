В базе данных РПЦ появилось подтверждение назначения Ткачева настоятелем храма в Москве

При этом протоиерей Алексий Уминский, который был настоятелем этого храма в течение 30 лет, теперь отсутствует в списке служащих священников церкви

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Русская православная церковь подтвердила назначение протоиерея Андрея Ткачева настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах в центре Москвы вместо протоиерея Алексия Уминского. Соответствующая запись появилась в "Справочнике храмов и духовенства" на сайте Московской епархии РПЦ.

При этом протоиерей Алексий Уминский, который был настоятелем этого храма в течение 30 лет, теперь отсутствует в списке служащих священников церкви.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Уминский запрещен в служении. В частности, упоминалась его критика нынешней церковной практики в связи со специальной военной операцией, а также тот факт, что священник якобы отказался читать в храме молитву о Святой Руси, которая по благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла должна ежедневно возноситься за богослужениями. При этом на сайте Московской епархии нет информации о запрещении священника в служении. Сам Уминский в беседе с ТАСС отказался комментировать публикации о нем.

Протоиерей Андрей Ткачев в Telegram-канале косвенно подтверждал свое назначение, отмечая, что в обществе "много шума из-за замещения одним священником другого священника".

Официальные представители РПЦ не комментируют смену настоятеля Троицкого храма.

О новом настоятеле

Протоиерей Андрей Ткачев до 2014 года возглавлял миссионерский отдел Киевской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) и был ведущим на телеканале "Киевская Русь". В 2014 году, опасаясь преследований, он переехал в Россию.

В 2023 году он в числе других церковных деятелей содействовал освобождению из заключения киевского журналиста, литератора, активного сторонника канонической УПЦ Яна Таксюра. Служба безопасности Украины заочно обвинила Ткачева в "подрывной деятельности" и публичной поддержке специальной военной операции.