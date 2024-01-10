В 11 районах Москвы проверили качество воздуха

Передвижная лаборатория посетила ЗАО, СВАО, ТиНАО, СЗАО, ЮАО и ВАО

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Передвижная лаборатория по заявкам жителей проверила качество воздуха в 11 районах Москвы, сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В период с 26 декабря 2023 года по 8 января 2024 года передвижной экологической лабораторией ГПБУ "Мосэкомониторинг" обследованы 11 территорий города. На каждой территории отбор проб проводился на нескольких точках - по адресам, откуда поступали жалобы жителей. Помимо автоматических измерений, на месте вручную отбираются пробы воздуха для последующего анализа по более 120 загрязняющим веществам", - говорится в сообщении.

Уточняется, что передвижная лаборатория посетила округа: ЗАО (Можайский, Очаково-Матвеевское, Фили-Давыдково), СВАО (Свиблово), ТиНАО (поселения Сосенское, Московский), СЗАО (Северное Тушино), ЮАО (Москворечье-Сабурово), ВАО (Измайлово, Перово, Вешняки). Результаты рейдов передвижных лабораторий, а также проведенного анализа проб доступны на сайте портала открытого правительства Москвы.

В Москве каждый житель имеет возможность сообщить в столичный департамент природопользования о неприятных запахах или загрязнении воздуха, ГПБУ "Мосэкомониторинг" планово проводит экологические обследования указанных в заявках территорий. В составе московской системы экологического мониторинга функционируют три передвижные экологические лаборатории.