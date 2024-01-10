Задержанные нарушители на финско-российской границе оказались беженцами

Они прибыли из России и запросили убежище, уточняет общественный вещатель Yle

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Задержанные в среду в Финляндии за нарушение государственной границы с Россией четыре человека оказались мужчинами из третьих стран, все они прибыли из России и запросили убежище. Сообщает общественный вещатель Yle.

Ранее в среду пограничники Юго-Восточной Финляндии сообщили в Х (ранее Twitter) о задержании в местечке Париккала четырех человек за нарушение государственной границы с Россией. Они не уточнили никаких других деталей.

Yle сообщает, что пограничники получили информацию о нарушителях через местного жителя, который позвонил в центр экстренной помощи, когда неизвестные мужчины появились в его дворе и стучали в окна.

Власти Финляндии с начала ноября 2023 года стали сообщать о массовом прибытии лиц из третьих стран, запрашивающих международную защиту. Все они прибывали через пропускные пункты на границе с Россией. Миграционное ведомство Финляндии зарегистрировало 1 323 заявления на предоставление убежища от лиц, прибывших через границу с Россией, по состоянию на середину декабря 2023 года, сообщал ранее представитель организации.

Все сухопутные пассажирские пропускные пункты на финско-российской границе закрыты решением финского правительства до 14 января включительно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.