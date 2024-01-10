Курский губернатор призвал втрое увеличить траты на ремонт инфраструктуры ЖКХ в регионах

Роман Старовойт отметил, что имеющиеся финансовые инструменты и федеральные программы не позволяют избежать увеличения доли изношенных коммуникаций

КУРСК, 10 января. /ТАСС/. Финансирование ремонта жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах России должно быть увеличено в три раза, считает губернатор Курской области Роман Старовойт.

В новогодние праздники часть российских регионов столкнулась с масштабными перебоями в тепло- и электроснабжении. В частности, речь идет о Московской и Херсонской областях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию, отмечал, что в связи с этим "будут делаться выводы", но в дополнительных поручениях главы государства "нет необходимости".

"Для того чтобы выйти на уровень, когда мы будем ремонтировать больше сетей, чем их выходит из строя, необходимо увеличить финансирование примерно в три раза. Без большой доли федерального финансирования практически не один регион не справится. К сожалению, на сегодняшний день введение программы модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры приостановили. Однако мы в любой момент готовы продолжить работу в этом направлении. В нашем случае речь идет о суммах от 22 [млрд] до 120 млрд рублей", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в Курске необходимо заменить порядка 70% коммунальной инфраструктуры. Аналогичная ситуация складывается во многих регионах страны, отметил губернатор.

Как полагает Старовойт, имеющиеся финансовые инструменты и федеральные программы не позволяют избежать увеличения доли изношенных коммуникаций. Он также напомнил о большой задолженности потребителей - в Курской области долги за услуги ЖКХ достигли 2,6 млрд рублей.