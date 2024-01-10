В Феодосии временно закрыли поврежденную из-за атаки ВСУ школу

Как сообщили ТАСС в городской администрации, проведена работа по составлению сметы необходимых восстановительных работ

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Школа, получившая повреждения в результате атаки ВСУ на порт в Феодосии в декабре 2023 года, закрыта, всего в результате ЧС были выбиты стекла примерно в 200 жилых домах и административных зданиях. Об этом сообщили ТАСС в городской администрации.

"В результате чрезвычайной ситуации, произошедшей в Феодосии 26 декабря, <…> пострадала общеобразовательная школа № 4, учащиеся которой сейчас переведены на обучение в другие образовательные учреждения. Школа закрыта. Проведена работа по составлению сметы необходимых восстановительных работ, которые будут проведены после выделения финансирования", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что были выбиты окна в стеклопакетах детской музыкальной школы № 1, где закрыты концертный зал и часть учебных аудиторий. "Средства для проведения ремонта кровель и окон выделены из резервного фонда Республики Крым. Бригады из работников муниципальных предприятий и волонтеров трудились в праздничные и выходные дни", - добавили в администрации.

Кроме того, в результате атаки были выбиты стекла более чем 1 200 окон примерно в 200 жилых домах и административных зданиях, поврежденными оказались около 50 кровель. Отмечается, что с первого дня были организованы работы по сбору заявок о пострадавших индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных домах.

"В первую очередь проводили ремонты кровель. Уже отремонтировано 45 кровель, 5 находятся в работе. На завершающем этапе находится работа по замене разбитых стекол в окнах квартир и домов. Также будет проводиться замена разбитых стекол и в подъездах многоквартирных домов", - рассказали в администрации Феодосии.

Как ранее сообщали в Минобороны РФ, в ночь на 26 декабря прошлого года в ходе отражения удара ВСУ получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск". В ходе противовоздушного боя средствами ПВО были уничтожены два самолета тактической авиации противника Су-24 в районе населенного пункта Жовтень (125 км северо-восточнее Николаева). По данным Минздрава Крыма, один человек погиб, еще четверо пострадали.