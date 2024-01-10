Трассу между Кемерово и Новокузнецком закрыли для проезда грузовиков

В регионе было ранее объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами до 33 м/с

КЕМЕРОВО, 10 января. /ТАСС/. Федеральную трассу Р-255 "Сибирь" и автодорогу Кемерово - Новокузнецк закрыли для проезда грузового транспорта в Кемеровской области из-за непогоды, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

"В связи с ухудшением погодных условий в целях обеспечения безопасности вводится временное ограничение движения грузового транспорта на всем протяжении федеральной автодороги Р-255 "Сибирь", а также автодороги Кемерово - Новокузнецк", - говорится в сообщении.

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра порывами до 33 м/с. Также прогнозируется резкое похолодание, видимость уменьшится до 500 метров.