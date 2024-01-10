Эксперт считает, что единые эконормы для стран Прикаспия спасут Каспий и его обитателей

Гендиректор международного экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский уточнил, что важнейшим шагом в продвижении инициативы станет разработка и создание паспорта биоразнообразия Каспийского моря

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Внедрение единых экологических правил для всех прикаспийских государств и компаний, ведущих хозяйственную деятельность на Каспии, позволит сохранить популяцию краснокнижного каспийского тюленя, численность которого в 2023 году упала на 16,5%. Об этом сообщил ТАСС гендиректор международного экологического фонда "Чистые моря" Василий Богословский.

В ноябре 2023 года в рамках научно-практической конференции в Астрахани замдиректора по научной работе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков подтвердил природный характер массовой гибели краснокнижных тюленей на Каспийском побережье в декабре 2022 года. Согласно данным, полученным в ходе авиационного учета в зимний период 2023 года, общая численность тюленей в российско-казахстанской части Каспия в 2023 году составила 259 852 особи, что на 51 тыс. меньше, чем в 2022 году.

"На снижение численности каспийских тюленей помимо природных, влияет множество других факторов. В связи с этим нужна комплексная, системная работа всех прикаспийских государств, нацеленная на продвижение ценностей защиты окружающей среды и экологической безопасности Каспийского бассейна. Вместе с Российским экологическим обществом мы предлагаем внедрить "Зеленый стандарт Каспия", который станет единым сводом экологических правил для всех негосударственных организаций и России, и наших соседей по Каспию. Рассчитываем, что к этой инициативе присоединятся и компании, ведущие активную хозяйственную деятельность на Каспии", - сказал Богословский.

Он уточнил, что важнейшим шагом в продвижении инициативы станет разработка и создание паспорта биоразнообразия Каспийского моря. Это позволит систематизировать все имеющиеся в доступе мониторинговые данные о состоянии экосистемы Каспия и его живых организмов, унифицировать систему мониторинга, применяя единый методический подход.

"В контексте продвижения идей "зеленой" дипломатии при взаимодействии с негосударственными организациями прикаспийских государств планируется активная работа по проведению публичных мероприятий по актуальным вопросам охраны окружающей среды и развития "зеленой" экономики. Эти меры помогут организовать информационный обмен для трансфера наилучших "зеленых" технологий", - пояснил Богословский.

О каспийском тюлене

Ежегодно на побережье Каспийского моря находят мертвых тюленей. В основном ученые связывают это с природным воздействием. Для бассейна Каспийского моря характерны различные нефтяные и газовые проявления, чья интенсивность резко возрастает при землетрясениях. Они вызывают выбросы газов, которые в маловетреных условиях формируют над поверхностью моря загазованные линзы воздуха.

В начале XX века численность тюленя в Каспийском море составляла 1,2 млн особей. В 70-х годах XX века, во времена бурного освоения Каспия, численность животных снизилась до 600 тыс. В 2020 году вид был занесен в Красную книгу Российской Федерации.