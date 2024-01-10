"Уральские авиалинии" возобновят рейсы в Ереван из Сочи

Они будут отправляться по вторникам и четвергам

КРАСНОДАР, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" возобновит в январе полеты между Сочи и Ереваном. Об этом сообщается в Telegram-канале международного аэропорта Сочи.

"Из аэропорта Сочи "Уральские авиалинии" возобновляют рейсы в Ереван. Полеты из Сочи в Ереван и обратно начнутся 16 января и будут выполняться на комфортабельных самолетах Airbus A320 в компоновке 162 пассажирских места два раза в неделю", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы из Сочи в столицу Армении и обратно будут отправляться по вторникам и четвергам.

Международный аэропорт Сочи входит в топ-5 по объему пассажироперевозок в РФ. Он является единственным работающим из четырех аэропортов в Краснодарском крае.

В марте 2022 года авиакомпания "Уральские авиалинии" отменила часть международных рейсов, в том числе полеты в Армению в связи со сложившейся геополитической ситуацией.