Вылет самолета в Таиланд из Новосибирска задерживается на 7,5 часа

Причины задержки не сообщаются

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Вылет самолета авиакомпании "Флай пегасус" из новосибирского аэропорта в Пхукет (Таиланд) задерживается почти на 7,5 часа, его ожидают более 440 пассажиров. По данному факту организована проверка, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина объявлена задержка выполнения рейса авиакомпании "Флай пегасус" до Пхукета (Таиланд) продолжительностью более 6 часов", - говорится в сообщении. Причины задержки не сообщаются.

В пресс-службе уточнили, что в соответствии с расписанием вылет воздушного судна предполагался сегодня в 20:30 (16:30 мск), предварительно, перенесен авиакомпанией на 04:00 следующего дня. Рейса ожидают более 440 пассажиров. В связи с задержкой проверку соблюдения прав пассажиров проводит транспортная прокуратура.