В УПЦ проверяют данные о закрытии в Киеве всех дел по ее заявлениям

Адвокат Никита Чекман отметил, что в других регионах Украины полиция также закрывает дела, ранее возбужденные по заявлениям священнослужителей и верующих УПЦ в связи с враждебными действиями в отношении них со стороны противников канонической церкви

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Юридические представители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) проверяют информацию о закрытии полицией Киева всех дел, возбужденных по ее заявлениям. Об этом сообщил адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ и Киево-Печерской лавры.

"Работники правоохранительных органов покрывают преступления активистов в отношении священнослужителей и верующих УПЦ, этот процесс, к сожалению, вышел на новый уровень. По пока еще не проверенной информации, нам стало известно, что руководством органа досудебного расследования, а именно руководством Печерского управления полиции [Киева] было принято решение о закрытии всех дел, [возбужденных] по заявлениям Украинской православной церкви, в том числе о незаконных действиях так называемых активистов", - сказал Чекман на видео, размещенном в его Telegram-канале. Он уточнил, что таких дел было открыто более 20, и все они были закрыты в один день.

Адвокат отметил, что в других регионах Украины полиция также закрывает дела, ранее возбужденные по заявлениям священнослужителей и верующих УПЦ в связи с враждебными действиями в отношении них со стороны противников канонической церкви.

"Сейчас мы эту информацию проверяем, подаем соответствующие ходатайства", - сообщил он. По словам Чекмана, адвокаты УПЦ будут оспаривать незаконные действия и подавать иски в суды.

На Украине в последние годы власти активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников. Против священников канонической церкви властями выдвигаются обвинения в государственной измене, вводятся санкции. Власти Украины последовательно выдавливают каноническую УПЦ из главной святыни страны Киево-Печерской лавры, требуют от монахов покинуть обитель.