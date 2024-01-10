В Чечне построят коттеджный поселок для палестинских беженцев

В церемонии закладки капсулы под будущий поселок принял участие глава региона Рамзан Кадыров

ГРОЗНЫЙ, 10 января. /ТАСС/. Строительство пяти многоквартирных жилых домов на 35 квартир начали в Чечне для размещения эвакуированных из сектора Газа. В церемонии закладки капсулы под будущий поселок принял участие глава региона Рамзан Кадыров вместе с палестинскими беженцами, передает корреспондент ТАСС.

"Планируемая площадь жилья составит порядка 4 200 кв. м. Дома будут расположены в Висаитовском районе Грозного, в непосредственной близи от школы и детского сада. Мы и впредь будем активно содействовать дальнейшей адаптации наших братьев к жизни в Чеченской Республике, в том числе и в их трудоустройстве", - отметил в своем выступлении Кадыров.

Финансирование строительства поселка взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Также благотворительная организация выделила по 100 тыс. каждой палестинской семье.

"На данный момент по поручению Рамзана Кадырова уже потрачено около 130 млн рублей внебюджетных средств на всю помощь, оказанную вынужденным переселенцам, включая гуманитарную помощь, отправленную в сектор Газа", - отметил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Чеченская Республика приняла более 200 беженцев из Палестины. В настоящее время они размещены на территории детского оздоровительного лагеря "Горный ключ" в селе Автуры. Около 30 беженцев уже получили работу в сфере здравоохранения, для остальных организованы курсы русского языка.