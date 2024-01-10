В ООН заявили о риске гуманитарного кризиса для 4 млн жителей Эфиопии из-за засухи

Долгое отсутствие дождей привело к гибели урожая и домашнего скота говорится в заявлении Эфиопской комиссии по управлению рисками и миссии ООН

ХАРАРЕ, 10 января. /ТАСС/. Гуманитарный кризис угрожает 4 млн жителей охваченных засухой районов Эфиопии. Об этом говорится в совместном заявлении Эфиопской комиссии по управлению рисками и миссии ООН.

"Несколько последовательных периодов засухи за последний год самым серьезным образом сказались на сельскохозяйственном производстве и доступности продовольствия в регионах Афар, Амхара, Тыграй, Оромия, - отмечается в документе, размещенном на странице комиссии в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Около 4 млн человек в этих охваченных засухой регионах грозит гуманитарный кризис, они нуждаются в срочной продовольственной помощи. Долгое отсутствие дождей привело к гибели урожая и домашнего скота, обострению продовольственного кризиса. Кроме того, засуха привела к критической нехватке воды для людей и животных, растет угроза развития болезней".

В июле - декабре 2023 года, отмечается в заявлении, правительство Эфиопии оказало помощь 7,3 млн человек, с середины декабря Всемирная продовольственная программа и католические благотворительные организации помогли еще 6,5 млн человек. Но авторы заявления предупреждают, что без активизации гуманитарных операций обстановка может ухудшиться.

Ранее об угрозе гуманитарного кризиса из-за засухи заявили власти штата Тыграй. По их данным, грядущий кризис может достичь масштабов трагедии, которую Эфиопия пережила в 1984-1985 гг. и которая унесла множество человеческих жизней. За последний месяц в результате засухи только в одном из районов штата Тыграй - Абергелле-Йечила - погибли около 400 человек, 297 находятся в критическом состоянии. Сейчас более 2 млн жителей Тыграя сталкиваются с острой нехваткой продовольствия.