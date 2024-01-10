10 января, 16:58

Еще более 200 человек из Климовска разместили в лагере "Литвиново" в Подмосковье

Для детей на территории лагеря предусмотрели развлекательную программу

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Еще свыше 200 жителей микрорайона Климовск временно разместили в оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминске. Для детей на территории лагеря предусмотрели развлекательную программу, сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

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"Сегодня в нашем детском лагере "Литвиново" мы разместили еще более 200 человек из Климовска - это дети и малыши с родителями. Для ребят у нас предусмотрена активная и развлекательная программа, например, в детском лагере есть боулинг и спортивный комплекс", - сказала она.

Министр напомнила, что родители могут записать детей через Telegram-чат "Наш Климовск", где есть вкладка "Детский лагерь".

9 января вице-губернатор Ирина Каклюгина сообщила, что жителям микрорайона Климовск в Подольске на период отсутствия отопления или недостаточного тепла в домах предложили временно разместиться в оздоровительном лагере "Литвиново" в Наро-Фоминске. Первым рейсом туда были отправлены 110 человек, из которых 95 - дети. 

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