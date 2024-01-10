В Финляндии не знают о судьбе более чем 120 беженцев, прибывших из России

По данным миграционного ведомства, власти зарегистрировали по состоянию на середину декабря 2023 года 1 323 заявления на предоставление убежища от лиц, прибывших через границу с Россией

ХЕЛЬСИНКИ, 10 января. /ТАСС/. Более 120 беженцев, прибывших за осень 2023 года в Финляндию из России, пропали и числятся отсутствующими в центрах приема беженцев. Об этом сообщает телеканал MTV3.

Как информировал ранее представитель миграционного ведомства Финляндии, власти зарегистрировали по состоянию на середину декабря 2023 года 1 323 заявления на предоставление убежища от лиц, прибывших через границу с Россией. Согласно Дублинской конвенции о беженцах, первая страна регистрации заявления с просьбой об убежище отвечает за его рассмотрение и вынесение решения. В случае если решение по запросу не принято, а беженцы уже переехали в другие страны ЕС, их возвращают в "ответственную страну" по процедуре реадмиссии.

Руководитель отдела по предоставлению убежища Иммиграционной службы Финляндии Антти Лехтинен считает, что число пропавших беженцев велико. "В этих случаях вполне возможно, что человек переехал из Финляндии в другой регион ЕС", - сообщил он. Как отмечает телеканал, большинство исчезнувших - сирийцы.

Миграционное ведомство также заявило, что позднее получит достоверную информацию о нахождении этих лиц, если они подадут запрос об убежище в другой стране ЕС и будут возвращены в Финляндию по процедуре реадмиссии. Таких лиц в настоящее время уже 15.

Как уточняет телеканал, по состоянию на 10 января миграционное ведомство Финляндии приняло 40 решений в отношении просителей убежища, прибывших через восточную границу, ни одному заявителю убежище не предоставлено.

Власти Финляндии с начала ноября стали сообщать о массовом прибытии из третьих стран лиц, запрашивающих международную защиту, через пропускные пункты на границе с Россией. К настоящему времени решением финского правительства все сухопутные пассажирские пропускные пункты на финско-российской границе закрыты по 14 января.