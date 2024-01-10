В Омской области продлили до утра ограничение движения автобусов и грузовиков

В регионе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снегопадов, метели и снежных заносов на дорогах

ТАСС, 10 января. Сибуправтодор из-за непогоды продлил до утра ограничение движения маршрутного пассажирского транспорта и грузовиков по федеральным трассам в границах Омской области. Об этом сообщается на сайте учреждения.

В Омской области действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра, снегопадов, метели и снежных заносов на дорогах. Утром во вторник Сибуправтодор вводил до 20:00 (17:00 мск) ограничение движения этих видов транспорта на федеральных трассах в границах региона.

"С 22:30 (19:30 мск) 10 января предварительно до 06:00 (03:00 мск) 11 января ограничено движение маршрутного пассажирского и грузового транспорта по федеральным дорогам Р-254 "Иртыш", Р-402 и А-320 в границах Омской области в связи со сложными погодными условиями: ветер до 30-33 м/с, сильная низовая метель, снижение видимости", - говорится в сообщении.

Также ограничено до утра движение этих видов транспорта на Западном и Южном обходах Омска, сообщили в ГУ МЧС по Омской области. На Западном обходе вечером столкнулись грузовик и пассажирский микроавтобус, который перевозил из Тюмени в Новосибирск 13 вахтовиков. Два человека погибли, пять госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.