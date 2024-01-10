На выставке "Россия" покажут чувашские обряды новоселья и проводов в армию

Старинные обряды сохранились в населенных пунктах республики

ЧЕБОКСАРЫ, 10 января. /ТАСС/. Интерактивы и мастер-классы, связанные с традициями чувашского народа, представило Минкультуры Чувашии на стенде республики в ходе Международной выставки-форума "Россия". До конца января посетителям покажут фрагменты национальных обрядов, посвященных проводам в армию и новоселью, сообщили ТАСС в пресс-службе экспозиции региона.

"[На площадке Чувашии открылась экспозиция] Минкультуры республики, которая будет функционировать [на выставке "Россия"] с 10 по 28 января. Гостей через интерактивы и мастер-классы познакомят с культурными особенностями республики и приобщат к традициям чувашского народа. В частности, будут представлены фрагменты обрядов, посвященных выкупу невесты, проводам в армию и новоселью", - говорится в сообщении.

Уточняется, что старинные обряды сохранились в населенных пунктах республики. К примеру, для проводов в армию девушки вышивают для молодых людей платки с узорами-оберегами. Друзья призывника и будущие солдаты заходят в гости к односельчанам и поют песни.

По словам главы Минкультуры Чувашии Светланы Каликовой, которые приводятся в сообщении, основные задачи обрядов - объединять, оберегать и поддерживать людей. "Мы показываем традиции, которые <…> для нас актуальны и сегодня. Не с точки зрения истории, а с точки зрения того, насколько глубоко они "вшиты" в нас. Поэтому мы хотим этим поделиться", - цитируют Каликову.

В сообщении Минкультуры республики отмечается, что посетителей также ожидают мастер-классы по хореографии, кукловождению и гриму, по созданию чувашских головных уборов, костюмов и кукол. На площадке будет работать творческая лаборатория по вышивке, состоятся презентации электронных книг, пройдут выступления артистов и музыкантов, поэтические состязания и дефиле.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.